Rubano profumo costoso a Ponte a Greve, denunciati

Due persone sono state denunciate per furto a Ponte a Greve, Firenze. Si tratta di un 31enne e un 39enne, entrambi di origini georgiane, fermati e denunciati dalla polizia ieri (martedì 28 giugno).

Intorno alle 17.30, gli agenti hanno notato due uomini sospetti salire a bordo della tramvia a Porta Prato e hanno deciso di seguirli. Arrivati a Ponte a Greve entrambi sono entrati in un negozio del centro commerciale. Appena sono usciti la polizia è entrata in azione scoprendo che avevano appena oltrepassato le barriere antitaccheggio portando via senza pagare un profumo da 100 euro nascosto all’interno di un marsupio ben schermato con la carta stagnola.

Secondo quanto ricostruito, il 39enne avrebbe distratto la commessa chiedendo un’infinita serie di informazioni su delle creme in vendita, mentre il complice sarebbe entrato in azione arraffando la refurtiva dagli scaffali.