Saldi, Confesercenti Toscana: "Prevista spesa di 150-170 euro a persona"

Al via ai primi saldi post-pandemia senza restrizioni: in Toscana cominceranno sabato 2 giugno e proseguiranno per 60 giorni. Quelli dell’estate 2022 sono i primi dal 2020 in cui i consumatori potranno muoversi liberamente senza ingressi contingentati ed uso di mascherine nei negozi: un elemento che porterà molte più persone a scegliere di acquistare in luoghi fisici anziché online. La spesa media pro-capite dei consumatori toscani sarà tra i 150 ed i 170 euro. A dichiararlo è Confesercenti Toscana.

“Dopo il flop dei saldi di gennaio 2022, dove anche in Toscana si è registrato un trend negativo dato anche dalle restrizioni last minute a causa dell’aumento dei contagi da Covid-19, per i saldi estivi ci aspettiamo una buona partenza” afferma Nico Gronchi, presidente di Confesercenti Toscana “ma registriamo una forte preoccupazione da parte delle imprese per il loro proseguimento per l’effetto dell’aumento dell’inflazione e del caro bollette, oltre che delle tensioni internazionali”.

Fonte: Confesercenti - Ufficio stampa