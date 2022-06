Servizi cimiteriali, a Empoli esternalizzazione fino a tutto il 2024

Affidato l'appalto dei servizi cimiteriali che sarà svolto in tutti i cimiteri di proprietà del Comune di Empoli. Interessa gli anni 2022-23-24 per un costo mensile di circa 13mila euro, fino al 31 dicembre 2024. La volontà dell'amministrazione è stata quella di affidare l'esecuzione di tutte le operazioni necessarie a garantire il servizio al cittadino a un operatore specializzato nel settore, anche alla luce della graduale riduzione del personale avvenuta nel corso degli anni, della modifica delle norme di sicurezza e dell'urgenza data dai tempi di esecuzione degli interventi che non consentono l'erogazione in maniera efficiente dei servizi cimiteriali.

L'appalto consiste nell'esecuzione di tutte le operazioni necessarie all'interno di ogni cimitero di proprietà comunale: la ditta dovrà provvedere con mezzi, personale e materiale proprio a eseguire le sepolture, tutte le esumazioni ed estumulazioni, il montaggio delle tombe, la pulizia dei bagni e interventi di piccola manutenzione nei dodici cimiteri del territorio, ovvero quelli di Bastia, Brusciana, dei Cappuccini (via Salaiola), Fontanella, Marcignana, Monterappoli, Pagnana, Pianezzoli, Pontorme, di Sant'Andrea (via Val d'Orme), San Donato e Santa Maria.

A proposito del cimitero di Pianezzoli, la ristrutturazione è inserita nel piano triennale delle opere pubbliche per un importo complessivo di 150mila euro. È in corso la redazione del progetto definitivo/esecutivo, mentre sono già affidati la redazione della valutazione geologica e geotecnica del terreno e la progettazione strutturale. L'obiettivo è arrivare all'approvazione del progetto esecutivo entro fine luglio 2022, per poi effettuare la procedura di gara e dare il via ai lavori nell'ottobre 2022.

Intanto, negli ultimi mesi sono stati eseguiti interventi di manutenzione, in particolare relativi a tinteggiature e rifacimento intonaco in numerose delle strutture empolesi, a partire da Santa Maria, Pontorme, Pagnana, dove è stato fatto un intervento di ampliamento e ristrutturazione del vecchio, Bastia e al Sant'Andrea. Al cimitero Sant'Andrea, sono stati eseguiti lavori nel blocco centrale della parte vecchia: è stato ripreso l'intonaco, sono state risistemate le parti ammalorate ed è stata effettuata la tinteggiatura completa. È stata rifatta una piccola porzione delle scale, rialzato il parapetto e sono stati completati i lavori di tinteggiatura. Spostandosi nel cimitero della frazione di Pontorme, sono stati eseguiti dei lavori di recupero del muro che delimita l'interno, con conseguente tinteggiatura. A Villanuova invece sono stati fatti dei lavori di manutenzione ordinaria e, laddove è stato necessario, straordinaria: entrando nel dettaglio, sono state fatte tutte le coperture delle cappelle, il rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle cappelle e delle facciate. È stato infine tinteggiato il muro esterno della struttura. Previsto fra l'altro il ripristino dei soffitti delle cappelline interne del cimitero di Pontorme, con tinteggiatura finale.

«L'esternalizzazione dei servizi cimiteriali era un punto del mandato del sindaco - sottolinea l'assessore alle Manutenzioni del Comune di Empoli, Adolfo Bellucci -. Dopo l'esperienza positiva dello scorso anno, anche quest'anno e per i prossimi due abbiamo provveduto ad affidare i servizi a una ditta specializzata. Inoltre, sono molto orgoglioso dei lavori di sistemazione ordinaria e straordinaria che l'ufficio Tecnico ha fatto, sta facendo e farà nei prossimi due anni».

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa