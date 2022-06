Stalkera la ex moglie e il nuovo compagno, finisce di nuovo ai domiciliari con il rischio carcere

Un 60enne pisano è stato arrestato a Pisa dopo che la Corte di Appello ha deciso gli arresti domiciliari dopo gli atti persecutori nei confronti della ex moglie.

Sul conto dell'uomo vi era una lunga serie di maltrattamenti e atti persecutori. In seguito a questi la squadra mobile di Pisa e la polizia di Pontedera avevano arrestato l'uomo, trasferendolo ai domiciliari con tanto di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex moglie e dal suo attuale compagno.

Ma questo non è servito. L'uomo aveva violato l'ordinanza del gip più volte, raggiungendo sotto casa la moglie, minacciando lei e il suo compagno di morte. Era intervenuta una pattuglia della Squadra Volanti che lo aveva arrestato per quella singola violazione constatata dai poliziotti. È stata ordinata una nuova cattura del 60enne (che nel frattempo era stato scarcerato), per cui la Squadra Mobile lo ha di nuovo arrestato e collocato agli arresti domiciliari.

In caso di reiterazione delle violazioni, rischia la misura cautelare degli arresti stavolta in carcere.