Stop alle carrozze a cavallo nelle ore più calde a Pisa

Niente carrozze a cavallo nelle ore più calde. Lo decide il sindaco di Pisa Michele Conti con un'ordinanza in vigore da oggi.

"Da oggi a Pisa entra in vigore l’ordinanza che vieta fino al 15 settembre, dalle ore 11.30 alle ore 16.30, la circolazione delle vetture pubbliche a trazione animale. Non possiamo consentire che i cavalli che trainano carrozze piene di turisti siano fatti lavorare nelle ore più calde di questa estate torrida. Per me, come per molti cittadini e rappresentanti delle associazioni, la tutela degli animali è una priorità", spiega con un post il primo cittadino.

Era stato il deputato leghista e segretario locale del Carroccio, Edoardo Ziello, ieri a sollecitare il provvedimento: "Usare i cavalli per trainare le carrozze piene di turisti, durante queste giornate caratterizzate da un caldo infernale - ha scritto ieri sulla sua pagina Fb - è una vera e propria crudeltà che, nella mia città, patria di culture e civiltà, non può essere tollerata".

Il parlamentare ha riferito anche di essersi "confrontato con alcuni rappresentanti delle categorie economiche" e di avere poi chiesto a Conti "di emanare, quanto prima, un'ordinanza restrittiva che limiti ancora di più della legge l'orario d'esercizio dell'attività nel periodo estivo" chiedendo però uno stop orario più lungo (dalle 11 alle 19). "L'importante - ha concluso Ziello - è il segnale chiaro che deve essere dato. Per me il benessere degli animali è prioritario".