Storie in valigia, la biblioteca arriva nei giardini di Montelupo Fiorentino

Il progetto ideato dalla rete REA.net vuole raggiungere e conquistare quell’utenza che solitamente non frequenta la biblioteca. Letture e punto prestito nei giardini di Montelupo Fiorentino ogni giovedì alle 17:30 dal 30 giugno al 28 luglio e conclusione il 1° settembre. L’accesso è gratuito e libero a tutti. La biblioteca arriva nei giardini del comune di Montelupo Fiorentino.

L'iniziativa nasce si per promuovere la lettura attraverso letture animate, sia per valorizzare il servizio bibliotecario grazie ad un punto prestito itinerante. Il progetto presentato ha lo scopo di portare i libri e la lettura fuori dai luoghi canonici, promuovendo l’amore della lettura fin dalla più tenera età. Sarà messo a disposizione un Punto Prestito, allestito con libri selezionati, per incontrare i gusti e le esigenze dei bambini dai 4 anni agli 11 anni.

Inoltre, per i bambini dai 3 agli 8 anni, andrà in scena una Lettura animata ciclica con l’obbiettivo di migliorare la capacità di ascolto e comprensione in un contesto comunicativo orale e sonoro; incrementando anche la capacità di produrre e riprodurre messaggi sonori.

La prima tappa di questo percorso è il 30 giugno presso giardini di Piazza Otto Marzo 1944, luogo storico e molto frequentato da bambini e famiglie. A luglio, gli appuntamenti sono quattro.

Si comincia il 7 ai giardini di Via Nardini a Fibbiana, per poi proseguire il 14 e il 21 rispettivamente ai giardini di Piazza dell’Orcio di Samminiatello e ai giardini di Piazza Lotti alla Torre. Il 28 luglio per l'ultimo appuntamento del mese la carovana itinerante dei libri torna in nei giardini di via Nardini a Fibbiana. Il cerchio si chiuderà poi il 1 settembre da dove tutto è iniziato: ai giardini di Piazza Otto Marzo 1944.

Per informazioni: MMAB 0571-1590301 oppure biblioteca@comune.montelupo-fiorentino.fi.it.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa