Vivere il Parco a Pontedera, tante iniziative nei giardini

Favorire la socialità e l'aggregazione, fare attività fisica, scoprire luoghi cittadini, valorizzare realtà ambientali. Tutto questo è "Vivere il Parco", edizione 2022 con tante iniziative programmate nei mese di Luglio e nei primo giorni di Settembre. Gli eventi sono per gli adulti (Albereta e Gemma) e per i bambini (da 3 a 5 anni e da 6 a 10) a Villaggio Piaggio, Prata, Parco dei Pini e Bella di Mai.

Nello specifico, per i più grandi, gli appuntamenti sono 4, tutti a Luglio, il mercoledì tra le 17 e le 18. E sarà possibile capire, grazie all'ausilio di un istruttore, come svolgere una serie di esercizi per rimanere in forma: mantenere una spalla mobile e stabile, eseguire la corretta ginnastica per il mal di schiena, il giusto equilibrio e la coordinazione e la prevenzione di problemi a cuore, ossa e muscoli.

Per i più piccoli orario 18 - 19,30, il lunedì e il venerdì, con partenza il prossimo 4 Luglio. In questo caso, in base alla fascia di età, le iniziative saranno orientate, sempre grazie alla collaborazione con Uisp Valdera, soprattutto verso il gioco e le attività ricreative, ma anche sull'educazione ambientale.

"Animiamo spazi di socializzazione e aggregazione, ormai sempre più fondamentali dopo l'esperienza di questo periodo così difficile - hanno spiegato l'assessore comunale all'ambiente Mattia Belli e la consigliera comunale con delega all'associazionismo sportivo Alice Paletta - coinvolgendo i bambini, come già abbiamo fatto lo scorso anno, ma pensando anche agli adulti, con appuntamenti loro riservati. I parchi, per l'Amministrazione, sono e saranno sempre più luoghi primari per la loro funzione di ritrovo e condivisione".





