I primi quarant'anni della Contrada Sant'Andrea: un libro con tutte le tappe in rossoverde

Venerdì 8 luglio alle ore 21,00 in Piazza Vittorio Veneto a Fucecchio si terrà la serata denominata “I nostri primi Quarant’anni”. L’iniziativa organizzata dalla Nobile Contrada Sant’Andrea e dagli Amici del Centro Storico, vede le due associazioni riunite per celebrare appunto i primi quarant’anni di storia (1981-2021). I “mancati” festeggiamenti del 2021 sono dovuti naturalmente alle limitazioni imposte dalla pandemia.

La serata vedrà sia una grande cena con la consueta “chiocciolata” (ma anche con menu ‘alternativo’ con grigliata di carne per i palati piu difficili) che la presentazione del nuovo libro che ripercorre la storia degli insuesi…di ieri e di oggi. Non manca infatti un’ampia parte dedicata al passato e legata ai ricordi dei primi personaggi che hanno dato via sia al miracolo di ricostruzione del Palazzo Della Volta, sia alle prime uscite (sfilata Palio ed altro) della Contrada con i primi storici costumi, i musici e i componenti della storica consorteria dei Montanelli Della Volta.

Si ripercorrono quindi le tappe evolutive della vita della Nobile attraverso le ‘voci’ di chi lo ha vissuto: i presidenti (‘Governatori’) e i loro collaboratori, i Capitani che hanno condotto le partecipazioni alle carriere paliesche e i gruppi di lavoro (cucina, costumi etc.) fino ad arrivare al ricordo dei grandi ‘insuesi’ oggi non più tra noi ma che hanno “fatto la storia e dato l’esempio”.

La serata vedrà gli interventi di chi ha seguito i ‘lavori’ di realizzazione del volume, dei rappresentanti delle due associazioni coinvolte nonché di alcuni ospiti. Non mancheranno proiezioni di immagini sulla storia della contrada…e una piccola sorpresa-video sempre legata al volume.

Per partecipare alla cena è sufficiente contattare il 346/2724453

Il libro potrà essere ritirato in occasione della serata stessa di presentazione e naturalmente anche successivamente, rivolgendosi al personale della Contrada.