Aeroporto di Capannori, il Comune esce dalla società. Entra la Jgj di Lucca

Il Comune di Capannori esce dalla Società Aeroporto di Capannori S.p.a. in vista dell'ingresso della società JGJ Holding S.r.l.. Il consiglio comunale nella seduta di ieri (mercoledì) ha approvato una delibera con i voti favorevoli della maggioranza e i voti contrari dell'opposizione che sancisce l'adesione del Comune alla proposta di concordato fallimentare presentata dalla società JGJ Holding S.r.l., in relazione alla Società Aeroporto di Capannori S.p.A., che prevede la prosecuzione dell'attività aeroportuale, senza interruzione alcuna, tramite la stessa Società Aeroporto di Capannori S.p.A..

La società JGJ Holding S.r.l. ha presentato ricorso per proposta di concordato fallimentare (ex artt. 124 e ss L.F.) che prevede la sottoscrizione da parte della stessa della totalità delle azioni che costituiscono il 100% del capitale sociale della Società Aeroporto di Capannori S.p.a previo svolgimento dell’assemblea, per l’abbattimento e la ricostituzione del capitale predetto, con rinuncia all’esercizio del diritto di opzione da parte degli attuali soci, immettendo risorse liquide per un ammontare non inferiore a 150.000 euro nella società Aeroporto di Capannori S.p.a tutte da destinare alla soddisfazione, in misura differenziata, delle varie classi di creditori.

“Abbiamo compiuto questa scelta – spiega l'assessore alle partecipate, Ilaria Carmassi - perchè consente di dare continuità aziendale nella produzione di servizi in settori strategici ed importanti per lo sviluppo del territorio, dell’economia e della comunità locale confermando i lavoratori attualmente in servizio per la continuazione dell’esercizio dell’impresa aeroportuale. Il piano industriale presentato dalla società JGJ prevede infatti la conservazione degli attuali posti di lavoro e interessanti prospettive di sviluppo con l’incremento della dotazione organica. In questo modo inoltre, si impedisce la decadenza della concessione aeroportuale ventennale rilasciata da ENAC, con decorrenza dal 2015, che ha indicato la prosecuzione della concessione in presenza di continuità aziendale. Inoltre il piano industriale presentato dalla nuova società è coerente con gli obiettivi di sviluppo dell'aeroporto che abbiamo portato avanti in questi anni, senza prevedere l'ampliamento dell'area aeroportuale”.

Fonte: Comune di Capannori - Ufficio stampa