Alta formazione per il lavoro di domani: presentati a Alia i corsi di Its Energia e Ambiente

Preparare ragazzi e ragazze con competenze alte e dedicate. Affrontare le sfide del futuro. Entrare in un mondo del lavoro sempre più verso la transizione digitale e ecologica. Per il terzo anno consecutivo la Fondazione ITS Energia e Ambiente propone il corso ad alta specializzazione tecnica e tecnologica post diploma a Firenze. L'obiettivo è quello di formare figure professionali per le smart cities del futuro.

Nella sede di Alia, una delle aziende più attive in questo progetto, è stata presentata questa terza edizione. Si vuole dunque dotare i giovani di competenze innovative e tecnologiche, sui temi della sostenibilità e della digitalizzazione, in grado di operare in città sempre più attente ed efficienti dal punto di vista dell’impatto ambientale e dell’efficienza energetica

Il corso dura due anni e ha 25 partecipanti. Possono accedere ragazzi e ragazze tra 18 e 29 anni. Si tratta di un percorso di circa 1.800 ore complessive, organizzato in 4 semestri – realizzato nell’ambito del POR FSE 2014-2020 della Regione Toscana - con lezioni in aula, attività di laboratorio, stage in Italia ed all’estero, oltre a visite didattiche, attività seminariali ed incontri con rappresentanti del mondo imprenditoriale del settore energetico.

Teresa Basilico, direttrice di Fondazione ITS Energia e Ambiente, spiega: "La didattica è orientata al saper fare. I giovani hanno competenze in uscita molto tecniche, usano strumentazioni e software aziendali. Sono protagonisti di un tirocinio lungo nelle aziende, l'impresa nel percorso ITS è il principale attore della formazione". Alia, continua Basilico, partecipa direttamente alla formazione dei giovani: "Ha partecipato alla sperimentazione dell'apprendistato professionalizzante per cui stiamo avendo ottimi risultati".

Il sistema energetico e ambientale è al centro. "I giovani riescono a specializzarsi sulle fonti di energia rinnovabile, sull'efficientamento energetico, sulle tecnologie per l'impatto ambientale dei sistemi energetici, sul riuso per l'economia circolare, la mobilità sostenibile, l'automazione domotica, il tutto in chiave altamente tecnologica tipiche dell'industria 4.0" conclude Basilico.

C'è grande soddisfazione anche dalla stessa Alia: "Crediamo molto nella formazione attraverso l'ITS, abbiamo voluto un nostro rappresentante all'interno dell'ITS per avere un rapporto diretto con l'azienda. Per noi è un passaggio fondamentale nel sostegno al cambiamento che stiamo mettendo in atto. Abbiamo bisogno di figure in grado di gestire la complessità del sistema, per preparare i giovani al lavoro che proporremo domani nella nostra azienda".

Per Alia, infatti, è "fondamentale avere un ruolo attivo, per questo ci mettiamo a disposizione, vogliamo portare nel nostro sistema le figure che prepariamo. Lavoreremo per sviluppare ulteriormente questa attività, in più è un'enorme occasione di lavoro per chi si vuol mettere in gioco in un campo che dà enormi possibilità alle figure che ci si vorranno confrontare".

Un progetto del genere, dal respiro così ampio, fa felice Firenze con la sua città metropolitana. L'assessore fiorentino Federico Gianassi chiude: "L'azienda così riesce a essere più contemporanea e legata alle sfide del futuro. La nostra città vuole portare avanti l'alta formazione in settori diversi. Siamo contenti che Alia possa scommettere sull'alta competenza, a loro dico 'bravi' e auguro buon lavoro".

Proposte tre giornate informative aperte a studenti e familiari, in cui lo staff di ITS Energia e Ambiente potrà illustrare i programmi e le opportunità dell’offerta formativa in partenza per la prossima annualità. Gli openday in presenza si terranno il 12 luglio alle ore 17.30 presso la Casa dell’Energia in via Leoni 1 ad Arezzo, il 13 luglio alle ore 17.30 presso Its Energia e Ambiente, in viale Matteotti 15 a Colle di Val D’Elsa e il 14 luglio presso l’Itis Meucci di via del Filarete 17 a Firenze. Sono previsti anche 3 open day con modalità on line il 29 giugno ed il 6 e 27 luglio tutti con inizio alle ore 17.30.