Cade dalla spalletta in lungarno Pacinotti, ferita 27enne

Una giovane di 27 anni è caduta da una spalletta sull'Arno vicino al Ponte di Mezzo attorno a mezzanotte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pisa, nei pressi di lungarno Pacinotti. La giovane americana è stata soccorsa in stato confusionale ma non ha perso coscienza ed è stata attiva durante le fasi di recupero. È stata posta su una barella, issata con il verricello e affidata in strada alle cure dei sanitari del 118. Non era in gravi condizioni di salute nonostante il botto.