Cartonificio Fiorentino, nessun trasferimento a Altopascio almeno fino al 2024

Una moratoria di due anni, fino al giugno 2024, quindi almeno fino a quella data niente trasferimento della produzione ad Altopascio. Nel frattempo, sindacati, istituzioni e proprietà collaboreranno per individuare un nuovo stabilimento nella Piana fiorentina dove trasferire l’azienda. Il tutto, comunque, nella tutela dell’occupazione e nel rispetto del metodo di confronto e condivisione tra le parti. Sono questi i punti principali dell’accordo raggiunto ieri, sulla vertenza del Cartonificio Fiorentino (circa 100 lavoratori diretti, più una cinquantina d’indotto), tra Comune di Sesto (dove è avvenuta la riunione), Regione, sindacato e proprietà.

Queste le parole di Simone Pinelli (Slc Cgil, membro Rsu): “È un risultato importante, il Cartonificio resterà a Sesto Fiorentino almeno per due anni, poi si aprirà un percorso di confronto che sarà concordato tra le parti e saranno garantiti in ogni caso i livelli occupazionali. Un risultato che è il frutto di oltre un anno di lotta nostra ma che abbiamo voluto allargare al territorio, nel nome del principio che le fabbriche sono sì di proprietà degli azionisti di maggioranza, ma appartengono anche ai lavoratori, alla storia e alla cultura dei territori. Dobbiamo dare merito alla mia organizzazione sindacale, la Cgil, che è sempre stata in prima fila a tutti i livelli, così come alla categoria Slc. Vanno ringraziati anche, per l’impegno speso nella vertenza, il sindaco di Sesto Lorenzo Falchi e Valerio Fabiani della Regione Toscana. Sappiamo bene che la partita della vertenza non è chiusa, ma ora si è arrivati a un risultato non scontato e nelle prossime sfide, così uniti e organizzati, saremo più forti. Avevamo promesso che avremmo venduto cara la pelle, lo abbiamo mantenuto e continueremo a farlo, ricordando che le istituzioni democratiche e il sindacato sono un bene prezioso, e che la lotta paga”.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio stampa