"C'è un posto che mi piace si chiama mondo", finale in Comune per il progetto di inclusione nelle scuole di Fucecchio

"C'è un posto che mi piace si chiama mondo", questo il titolo del progetto PON concluso con la presentazione degli elaborati finali delle alunne e degli alunni presso la sala Consiliare del Comune di Fucecchio. A comunicarlo, con soddisfazione, è la Dirigente scolastica del Circolo Didattico Fucecchio Paola Serena Adalgisa Cinquerrui.

"Il progetto nasce dalla sinergia tra Ente locale, associazioni sul territorio del Comune di Fucecchio e Direzione didattica che è chiamata ad accogliere una presenza sempre più numerosa di alunne ed alunni stranieri con ricchezze culturali e sociali differenti, con storie e vissuti talvolta molto complessi" spiega in una nota il Circolo didattico. "In una realtà multiculturale quale è la nostra, è compito della scuola promuovere l’educazione ad dialogo e i processi che mirano alla piena inclusione operando nel quotidiano. Il progetto, articolato su tre moduli, ha coinvolto 82 alunne ed alunni della Direzione Didattica di Fucecchio ed ha incentrato gli obiettivi sia nella creazione di un clima relazionale favorevole alla comprensione e alla collaborazione, intesi non solo come accettazione e rispetto delle idee e dei valori altrui ma anche come rafforzamento della propria identità culturale nella prospettiva di un reciproco cambiamento e arricchimento, sia nella formazione di conoscenze e atteggiamenti che inducono a stabilire rapporti dinamici tra le culture".

"Colgo l' occasione per ringraziare le famiglie delle bambine e dei bambini che hanno creduto nel progetto permettendone la più ampia ed entusiastica partecipazione" conclude la Dirigente scolastica Cinquerrui. "Un ringraziamento per la collaborazione attiva alla realizzazione del progetto va al Comune di Fucecchio, all'associazione Popoli Uniti APS, all’associazione Proloco Fucecchio e all’associazione Banca del tempo APS. Ringrazio le insegnanti Daniero, Cerqua, Panicucci, Lasalvia e Picone coinvolte nel ruolo di Tutor e di Esperte, gli esperti esterni, il DSGA Marco Chirieleison, con tutte le persone della Segreteria della Direzione Didattica di Fucecchio, che ha permesso la realizzazione degli interventi nei tempi previsti e il personale ATA che ha collaborato attivamente".