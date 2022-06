Cerimonia a Volterra in memoria dei caduti della 'Tragedia del Maschio'

“Un’ondata di lutto s’è abbattuta sulla nostra città ” ed ancora “La tragedia del Maschio” sono solo alcuni dei titoli dei giornali locali della Valdera che raccontavano della tragedia del 01 ottobre del 1949 accaduta in Volterra a causa di un crollo dopo una notte di pioggia ininterrotta della caserma adibita a dormitorio delle guardie penitenziarie che lavoravano presso la Casa di Reclusione Volterra. La tragedia determinò la morte di 7 agenti e 11 agenti i feriti. La UIL Polizia Penitenziaria annuncia che, il 30 giugno 2022 ore 10.30 presso la Casa Reclusione Volterra si svolgerà, in memoria degli agenti morti in tale tragedia, la cerimonia di titolazione dell’attuale caserma agenti del carcere ai 7 agenti scomparsi. Il 30 giugno è altresì il giorno di San Basilide martire, protettore del Corpo di Polizia Penitenziaria e già giorno di festa e celebrazioni in tutta Italia. Saranno presenti oltre alle autorità dell'Amministrazione Penitenziaria, delle autorità locali della città di Volterra oltre ad autorità Ecclesiastiche e Militari e sarà celebrata liturgia in memoria dei caduti e della ricorrenza di San Basilide. In tale occasione e grazie ad un lavoro di ricerca di archivio e di rintracciamento presenzierà anche un famigliare degli agenti tragicamente scomparsi nel crollo della caserma

Fonte: Ufficio Stampa