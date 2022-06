"Elba degli Etruschi", Volterra a Marciana Marina tra storia e turismo

Volterra parteciperà a "Elba degli Etruschi", un progetto di valorizzazione del patrimonio etrusco e minerario dell'isola, rientrato nelle celebrazioni della Giornata degli Etruschi del Consiglio Regionale, per creare un collegamento diretto tra due realtà.

"Con grande piacere parteciperò a questo progetto – dichiara Viola Luti, assessora al Turismo del Comune di Volterra – che rappresenta un importante tassello per creare un collegamento concreto con un’altra realtà turisticamente importante che rafforzerà la promozione e l’immagine di Volterra, favorendo così ulteriori opportunità turistiche per il nostro territorio. Ringrazio – conclude Luti - Patrizia Lupi, coordinatrice delle Pro Loco elbane e Sabrina Busato, curatrice del progetto Elba degli Etruschi, per aver coinvolto la nostra città in questo importante progetto e Alessandro Furiesi, direttore della Pinacoteca di Volterra per mettere a disposizione di Volterra la sua professionalità".

Nei giorni di domenica 4, lunedì 4 e martedì 5 luglio, a Marciana Marina sarà possibile partecipare a un Ciclo di incontri dal titolo "Gli Etruschi: bellezza, arti e cultura" con passeggiate, degustazioni, rievocazioni e incontri culturali. Nell’arco di tre conferenze archeologi, giornalisti, artisti, musicisti, racconteranno lo stile di vita etrusco.

Rievocazione storica: dal 3 al 5 luglio, dalle ore 19. Ricostruzione di ambienti etruschi e laboratori per bambini e adulti con la partecipazione del gruppo di rievocazione storica Ruva Leu (Leoni di Nemea ) che, sotto la direzione di Mattia Gatto, che si propone di rievocare, attraverso la corretta e filologica riproduzione archeologica, la cultura del mondo etrusco nel periodo compreso fra il V°-IV° secolo a.C.

Conferenza: 3 luglio, ore 21,30. Le rotte in Etruria fra isole e continente con Sabrina Busato, curatrice del progetto Elba degli Etruschi; Viola Luti, Assessore al turismo di Volterra, Carolina Megale, Direttrice del museo etrusco di Populonia e Amministratore di Past Experience; Lorenzo Marasco, Direttore dei Musei di Scarlino; Patrizia Lupi, giornalista.

Archeotrekking: lunedì 4 luglio ore 9. Ricerca delle piante e delle essenze usate dagli etruschi sia in cucina che per la cura del corpo; appuntamento alla sede della Pro Loco di Marciana Marina (Piazzale Bernotti).

Conferenza: lunedì 4 luglio, ore 21,30. La bellezza, i profumi e la cura del corpo ai tempi degli Etruschi con Alessandro Furiesi, direttore della Pinacoteca di Volterra, Patrizia Lupi e Sabrina Busato con Spettacolo musicale e olfattivo. Suoni e profumi degli etruschi di musica etrusca con Francesco Landucci e Cinzia Murolo di Rasenna Echoes, gruppo di ricerca nell’ambito della musica, del canto, della danze e delle essenze degli Etruschi.

Conferenza: 5 luglio, ore 21,30. Le risorse agricole e i piatti del banchetto etrusco con Carolina Megale, archeologa; Felice Sapio, chef; Antonio Arrighi, viticoltore; introducono Sabrina Busato, Presidente di FEISCT e Patrizia Lupi, Direttrice di Enjoy Elba and the Tuscan Archipelago con Degustazione di vini con Antonio Arrighi, viticolture e autore del vino Nesos. Gli eventi sono ad ingresso gratuito.

