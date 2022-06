Amministrative 2023, Boccia (PD): "Inizia il percorso per vincere a Pisa"

"Per usare una metafora calcistica, siamo nel dopo partita di queste amministrative, è il tempo delle analisi e dei bilanci che per il centrosinistra, rispetto al 2017, è assolutamente positivo. Abbiamo riconquistato città importanti e lo abbiamo fatto grazie all'unità dei progressisti e riformisti, allargando il campo, dando fiducia ai giovani, chiedendo a chi aveva più esperienza di metterla a disposizione della collettività, senza mai imporre un candidato o una candidata sindaco. Auguriamo buon lavoro a tutti gli eletti ma il PD è già al lavoro per i prossimi appuntamenti. Da oggi iniziamo il percorso per vincere Pisa nel 2023". Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, inaugurando la Festa dell'unità di Pisa.