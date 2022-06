Festa della Fiom a Firenze: ospiti Montanari e don Ciotti

Festa della Fiom a Firenze: da ieri a sabato 2 luglio, al Circolo del Torrino della Rondinella (Lungarno Soderini 2), quattro serate ricche di incontri su tematiche diverse (inclusione sociale, politiche industriali, antifascismo, transizione ecologica, guerra, filiere, lotta alle mafie), presentazione di libri, dibattiti legati al lavoro e non solo, concerti, cineforum (curato da Andrea Bigalli), stand, cucina.

Programma della Festa

GIOVEDI’ 30 GIUGNO

18:00 “Sistema territoriale: transizione ecologica, che aspetto avrà il nostro territorio?” –

Moderatrice: Azzurra Giorgi

Dibattito con: Paola Galgani, Segretaria Generale CGIL Firenze; Fausto Ferruzza, Presidente Legambiente Toscana; Iuri Campofiloni, Fiom CGIL Firenze Prato Pistoia; Matteo Biffoni, Presidente ANCI Toscana

19:30 “Guerra e Pace”

Moderatrice: Martina Toti

Dibattito con: Tomaso Montanari, Magnifico Rettore Università Stranieri Siena; Daniele Calosi, segretario generale Fiom Cgil Firenze Prato Pistoia (e non Francesca Re David come precedentemente comunicato); Simone Pieranni, giornalista.

Cineforum: Le nostre battaglie

Concerto: Balkan Tir

VENERDI’ 1 LUGLIO

18:00 “Filiere produttive, filiere agricole”

Moderatore: Leonardo Testai

Dibattito con: Massimo Braccini, Segretario Generale FIOM Toscana; Sandro Orlandini, Presidente CIA Toscana centro; Federico Gianassi, Assessore Comune Firenze; Roberto Negrini, LegaCoop

19:30 “A 30 anni dalla strage di Capaci e di via D’Amelio: La mafia è una montagna di merda. Legalità e lavoro”

Moderatore: Raffaele Palumbo

Dibattito con: Loredana De Petris, Senatrice della Repubblica italiana; Francesca Re David, segreteria Cgil nazionale (e non Maurizio Landini come precedentemente comunicato); Don Luigi Ciotti, Presidente LIBERA

Cineforum: Full Monty

Concerto: Bassamusica

SABATO 2 LUGLIO

18:00 “Il lavoro operaio digitalizzato. Inchiesta nell’industria metalmeccanica bolognese”

Dialogo con: Michele Bulgarelli, Segretario Generale Fiom CGIL Bologna; Matteo Rinaldini, Professore Università di Modena e Reggio Emilia; Valeria Cirillo, Professoressa Università di Bari; Daniele Calosi, Segretario Generale Fiom CGIL Firenze Prato Pistoia

19:30 “Il sindacalista: Claudio Sabattini. Una vita in movimento”

Moderatrice: Ilaria Ciuti

Dibattito con: Michele De Palma, Segretario Generale FIOM CGIL Nazionale; Gabriele Polo, giornalista; Gianni Rinaldini, ex Segretario Generale Fiom CGIL Nazionale; Luca Baldissara, Professore Università di Pisa

Cineforum: Nowhere special

Concerto: Lisetta Luchini

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa