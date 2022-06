Fondazione CRV dona biometro ottico all'ospedale di Volterra

Con l’acquisto di un Biometro ottico computerizzato continua l’impegno da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra verso il potenziamento dell’Ospedale Santa Maria Maddalena, un prezioso sostegno che nel corso degli anni ha permesso di garantire importanti servizi sanitari ai cittadini della Valdicecina e non solo.

Il Biometro ottico è indispensabile per il trattamento chirurgico della cataratta, una patologia molto diffuso tra la popolazione anziana, ma tale operazione rischiava di non poter più essere effettuata a Volterra poiché l’apparecchio esistente si era guastato. E non ne era stata prevista la sostituzione.

“Si tratta di strumentazioni che permettono interventi importanti soprattutto dal punto di vista della socialità - spiega Roberto Pepi presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra - e sono rivolti alla categoria fragile degli anziani che hanno problemi di vista e che si vedevano costretti ad andare a Pontedera se non a Pisa per operarsi. Ciò, avrebbe comportato un’ulteriore deminutio del nostro presidio ospedaliero, per questo la Fondazione CRV ha ritenuto di intervenire tempestivamente e senza indugio con questo acquisto, che avrà come per ogni donazione fatta in precedenza il vincolo di destinazione a favore dell’ospedale cittadino. Pongo una riflessione - prosegue Pepi - questo macchinario ha un costo che come Fondazione siamo stati in grado di coprire, ma mi chiedo, se capitasse ad altri macchinari magari più complessi e costosi di guastarsi, allora cosa succederebbe? Il nostro ospedale dovrebbe rinunciare a tali servizi e accontentarsi di una minore assistenza?.”

Fonte: Ufficio Stampa