Lite tra fidanzati, donna spinta a terra: 42enne denunciato a Tirrenia

Lite tra due fidanzati in uno stabilimento balneare di Tirrenia. La donna di 35 anni, non della Toscana, è stata trasferita all'ospedale di Livorno da un'ambulanza inviata dal 118. Era in stato di choc e con ecchimosi alle braccia. L'uomo, 42enne del Nord Italia, è stato trovato con un coltello a serramanico dai poliziotti intervenuti. È stato denunciato per violazione della legge sulle armi. Pare che il litigio sia avvenuto dopo che i due avevano bevuto alcolici e l'uomo ha spinto la donna a terra.