Palio di Siena, tra gli ospiti anche il Mago Silvan e Alessandro Benvenuti

Numerose personalità dal mondo dello spettacolo, ambasciatori, politici e non solo saranno ospiti del Comune di Siena per il Palio del 2 luglio 2022.

Ecco gli ospiti: senatore Manuel Vescovi, deputato Salvatore Caiata, S.E. Jan Kickert Ambasciatore d’Austria in Italia, S.E. Massimo Ambrosetti ex-ambasciatore a Panama e Direttore per gli Affari internazionali strategici dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), S.E. Maria Adebahr Vice Ambasciatore, Ministro dell’Ambasciata Tedesca a Roma, S.E. Christian Masset Ambasciatore Francese in Italia, Ragini Gupta Console USA a Firenze, Luciano Costantini Presidente del Tribunale di Livorno, Gen. Michele Caccamo Capo Ufficio Generale Dismissione Immobili (GENIODIFE), S.E. Patricia O’Brien Ambasciatore d’Irlanda in Italia, S.E. Andrea Sing-Ying Lee Ambasciatore Taipei – Taiwan in Italia, Console onorario del Montenegro Alessandro Giannanti, cantautore Edoardo Bennato, Alessandro Benvenuti attore e Direttore Artistico del Teatro dei Rinnovati e del Teatro dei Rozzi, Mago Silvan, l'avvocato Umberto Ambrosoli (figlio dell’Avv. Giorgio Ambrosoli), Barbara Jatta Direttore dei Musei Vaticani, Deborah Bergamini Sottosegretario di Stato con delega ai Rapporti con il Parlamento, Antonio Tajani europarlamentare, S.E. Neena Malhotra Ambasciatore dell’India.

