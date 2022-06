Quasi 5 km di nuove fognature in arrivo a Lido di Camaiore

È un intervento davvero importante quello approvato recentemente dal Consiglio di Amministrazione di GAIA S.p.A. che coinvolgerà la frazione di Lido di Camaiore con sostanziali interventi sia sulla rete fognaria (3,25 km di nuova rete) che su quella acquedottistica (1,6 km circa di sostituzioni) al fine di un generale efficientamento del servizio. L’investimento complessivo è di 1 milione e 500 mila euro.

Nel dettaglio l’intervento prevede estensioni fognarie a gravità per circa 2 km, fognature in pressione per circa 1km e 250m e il rinnovamento delle tubazioni acquedottistiche di circa 1km e 580m.

L’opera si compone dei seguenti interventi: estensione della rete fognaria in Via del Magazzeno, che coinvolge parte di Via Fratelli Rosselli, estensione della rete fognaria in Via Mentana ed in Via Montecassino, trasformazioni acquedottistiche in Via Mentana ed in Via Montecassino, estensione della rete fognaria in Via Montecastrese, che coinvolge parte di Via Aurelia e di Via Ugo la Malfa, estensione della rete fognaria in Via del Merlino, trasformazione acquedottistica in Via del Merlino, estensione della rete fognaria in Via delle Camelie e Via dei Gladioli ed infine trasformazioni acquedottistiche in Via delle Camelie e Via dei Gladioli.

"Siamo soddisfatti del traguardo raggiunto e dell’intervento che si prospetta su Lido di Camaiore – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Camaiore, Graziano Dalle Luche – Un intervento infrastrutturale importante e fondamentale per abbattere l’inquinamento nella Fossa dell’Abate, impedendo la dispersione dei liquami, e per concorrere quindi al miglioramento della qualità della vita dei residenti. Questo è un progetto che abbiamo fortemente voluto e che oggi siamo felici di poter vedere completato".

Il Presidente di GAIA S.p.A. Vincenzo Colle ha dichiarato: "Prosegue la programmazione degli interventi sul territorio da parte del Gestore, in concerto con le amministrazioni locali. In particolare questa su Lido di Camaiore è un’opera decisiva per il miglioramento complessivo del servizio che porterà notevoli benefici alle 300 utenze coinvolte, e che va anche a garanzia di una maggior tutela delle acque di balneazione".

I lavori avranno una durata di circa 7 mesi e saranno avviati a seguito della conclusione delle regolari procedure di gara. Una volta che gli scavi si saranno assestati, si procederà con la realizzazione dei manti d’usura.

