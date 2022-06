Raddoppio Empoli-Siena, l'opposizione a sinistra: "Cittadini esclusi dalla discussione"

In consiglio comunale abbiamo affrontato la questione del raddoppio della linea ferroviaria Empoli-Siena. Ci siamo astenuti sulla delibera presentata dalla giunta e motiviamo la nostra scelta:

Riteniamo sicuramente importante lo sviluppo della nostra tratta ferroviaria, soprattutto in funzione di una diminuzione progressiva della viabilità su gomma di merci e persone. Ciò che non ci convince sono le modalità e il progetto della viabilità alternativa proposta per la chiusura dei passaggi a livello:

Per cercare di portare avanti il progetto è stato nominato un commissario straordinario che dovrà avere l'assenso al progetto soltanto del presidente della regione, escludendo dalla discussione e dall'opinione tutti gli enti e cittadini del territorio interessato.

L'altro aspetto poco convincente è la costruzione di 5km di strade, con relativi espropri, consumo di suolo, soldi e future onerose manutenzione, progettati per chiudere qualche passaggio a livello. Non ci sono soluzioni meno impattanti per l'ambiente e la cittadinanza?

Beatrice Cioni e Leonardo Masi, gruppo consiliare Buongiorno Empoli