Saldi estivi, ne approfitterai? Il nuovo sondaggio di gonews

Sabato 2 luglio partono i saldi in Toscana. Oggi, giovedì 30 giugno, il nuovo sondaggio di gonews.it verte proprio sui ribassi per quanto riguarda gli acquisti nella nostra regione.

Ne approfitterai? Si può votare 'Sì, è il momento giusto' oppure 'No, meglio risparmiare'. C'è infatti chi ha voglia di tornare a spendere e comprarsi qualcosa dopo il periodo di vacche magre, mentre dall'altra parte sono tante le persone in difficoltà economica che non possono approfittare dei saldi.

Secondo Confcommercio comunque le previsioni sono abbastanza buone. Per Confesercenti Toscana la spesa media a testa dovrebbe essere di 150-170 euro, mentre altre stime arrivano fino a 180, ovvero lo scontrino medio del 2021. L'ultimo scontrino medio prima del Covid segnava addirittura 230 euro a testa.

I saldi dureranno sessanta giorni e toccheranno tutte i tipi di negozio. Il sondaggio di gonews.it invece durerà un po' meno: c'è tempo fino alla mattina di giovedì 6 luglio per votare. Come sempre basta andare nella colonna di destra dell'homepage e selezionare la risposta desiderata.