Strage di Viareggio, Moretti condannato a cinque anni

Nel processo di appello bis per la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009, l'ex ad di FS e Rfi Mauro Moretti è stato condannato a 5 anni per disastro ferroviario colposo, incendio e lesioni colpose.

Nel primo appello Moretti era stato condannato a 7 anni, mentre in questo – disposto dalla Cassazione e in cui l’ex amministratore delegato non ha rinunciato ad avvalersi della prescrizione a differenza dei precedenti gradi di giudizio – la procura generale aveva chiesto 6 anni e 9 mesi.

La corte di appello di Firenze ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di omicidio colposo seguendo le indicazioni della Cassazione; inoltre ha escluso la colpa dell'omessa disposizione della riduzione della velocità dei convogli merci, uno dei profili colposi su cui la Cassazione aveva chiesto di valutare nel merito.

Assolto il supervisore delle officine tedesche Jugenthal, Joachim Lehmann (7 anni e 3 mesi nel primo appello, assolto in primo grado) al processo di appello bis sulla strage di Viareggio del 2009. La corte ha invece condannato gli altri imputati tedeschi: 6 anni a Rainer Kogelheide ad di Gatx Rail Germania e a Peter Linoswki responsabile manutenzione Gatx; 5 anni e 4 mesi a Johannes Mansbart (ad Gatx Rail Austria), 5 anni 6 mesi e 20 giorni a Roman Mayer (responsabile manutenzione Gatx Austria); 4 anni 5 mesi e 20 giorni a Helmut Brodel (responsabile officina Jugenthal); 4 anni e 5 mesi a Uwe Kriebel operatore di sala alla Jugenthal; 4 anni e 8 mesi a Andrea Schroter tecnico di Jugenthal.