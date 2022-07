Anfiteatro Music Fest: cinque giorni di musica e street food a Prato

Dal 5 al 10 luglio, dalle 19 alle mezzanotte, si terrà la nuova rassegna musicale pratese con artisti di primo piano della musica indie italiana nazionale presso l’anfiteatro Dorval Vannini di Santa Lucia a Prato.

All’interno del Music Fest, nell’area del giardino, sarà allestita un’area per street food dove si potranno cui si potranno acquistare specialità tipiche della Toscana, mercatini e giochi per bambini.

Le proposte artistiche spaziano tra i gusti musicali di tutta l'età.

5 Luglio: Blues&Roll Band (ingresso gratuito)

The Blues’n’Roll Band nasce a Prato nel 2008 dall’unione di alcuni estimatori musicali molto diversi tra loro per esperienza, ma ugualmente ben preparati. L’operato del gruppo riflette e prende spunto dai miti della musica blues e rock’n’roll mondiale: da Jerry Lee Lewis a Keith Richards, dal beat dei Beatles all’energia dei Led Zeppelin. L’attitudine ed il look sono chiaramente ispirati ai Ray Ban Way Farer, alle cravatte di vecchie glorie come i Blues Brothers e alla spregiudicatezza e irriverenza di Animal House.

6 Luglio: Dargen D'Amico

Arriva dal vivo dopo la fortunata esperienza sanremese il cantautore Dargen D'Amico, uno dei nomi che ha destato più curiosità durante l'ultima rassegna targata Amadeus. Classe 1980, cresciuto a Milano, di lui si sa che sfugge agli sguardi, grazie agli onnipresenti occhiali da sole, e che preferisce lasciar parlare la sua musica. Dopo l'uscita del suo ultimo album "Nei sogni nessuno è monogamo", è oggi tra i giudici dell'edizione 2022 di X Factor.

7 Luglio: Bandabardò & Cisco

Bandabardò e Cisco insieme in un album di inediti che celebrano la musica come frutto di incontri e partecipazione, l'approdo naturale a una collaborazione nata da anni di amicizia e condivisione. È partito a Maggio il tour in giro per l'Italia che toccherà anche la nostra città. "Non fa paura", questo è il nome del nuovo album uscito il 20 Maggio, che segna l'unione delle strade di Bandabardò e Cisco sui principali palchi italiani.

9 Luglio: I matti delle Giuncaie

Gruppo composto da 4 "matti" appunto, che hanno unito la musica rock a quella folk con il solo obiettivo di divertirsi suonando. Dal 2008, anno in cui hanno fondato il gruppo a Follonica, i Matti si sono esibiti fino a contare oltre 250 concerti, tra centri sociali, live club, pinete, colline, barche e paesini sperduti, perché alla fine "basta di sonà".

10 Luglio: Rino Gaetano Band

Dopo l'uscita della raccolta "Istantanee e Tabù Tour" dello scorso anno, la cover band ufficiale di Rino Gaetano torna in tournée. Sarà uno spettacolo all'insegna della musica e dell'emozione, con l'obiettivo di omaggiare il grande artista che continua ad appassionare il pubblico di tutte le età.

Per Dargen D’Amico e Bandabardò, i biglietti sono ancora disponibili ed acquistabili sulla piattaforma Ticketone.it o nel punto vendita in centro a Prato, presso l’ex Chiesa di San Giovanni in via San Giovanni n°9. Gli altri eventi, lo street food e l’area per i piccoli invece sono ad ingresso libero e non è necessaria la prenotazione. Sarà dunque un’occasione per celebrare il buon cibo oltre alla buona musica.

La realizzazione dell’evento è curata da Duetto20, Fonderia Cultart e Beer on the road.