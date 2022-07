"Apprendimento e socialità", conclusi i percorsi per 300 studenti del Montanelli Petrarca di Fucecchio

Si sono appena conclusi all’Istituto Comprensivo Montanelli Petrarca di Fucecchio i percorsi FSE FDR "Apprendimento e socialità" finanziati dal Ministero dell’Istruzione e Ricerca. Gli interventi, coordinati con efficienza e professionalità dalla Dirigente Scolastica Marinella Pascale, sono stati definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid.

Presso i plessi dell’Istituto sono stati attivati complessivamente 19 moduli, equamente distribuiti tra scuole primarie e secondaria, e la partecipazione è stata molto numerosa: ben 300 studenti hanno frequentato con impegno e voglia di stare insieme. C’è stato un continuo susseguirsi di corsi extra-scolastici aventi come argomenti chiave storia, italiano, matematica, informatica, inglese, musica, educazione motoria e cittadinanza attiva. I percorsi, iniziati a Settembre 2021, hanno coinvolto in maniera inclusiva l’intera popolazione scolastica ed hanno visto la partecipazione anche di ben 21 esperti e tutor interni all'istituto scolastico e 9 esperti esterni reclutati mediante bando pubblico.

Si è trattato di un grande successo sia in termini di offerta formativa, sia in termini di coinvolgimento attivo da parte degli studenti: tali percorsi sono stati erogati infatti in maniera completamente gratuita. Anche le famiglie sono state entusiaste di tali opportunità ed hanno osservato come i figli/e abbiano sviluppato capacità collaborative e sociali, un po’ perse nel periodo di chiusura da COVID, ed in alcuni casi hanno rilevato un potenziamento di alcune competenze scolastiche relative alle materie di insegnamento. In un’ottica di miglioramento continuo l’Istituto si prefigge di continuare con queste iniziative che sono risultate vincenti.

Fonte: Istituto Comprensivo Montanelli Petrarca Fucecchio