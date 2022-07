Castello Summer, festa in centro per quattro serate a luglio

Aperitivi e musica, cene al chiaro di luna, street band, esibizioni di skateboard o di fitness. Prende il via da mercoledì 6 luglio “Castello Summer”, kermesse estiva promossa dall’associazione del CCN “Tre Piazze”, dal Comune e da Confesercenti che contempla quattro serate di animazione nel centro storico di Castelfiorentino in concomitanza con l’apertura straordinaria dei negozi (orario 21.00-24.00).

Si comincia mercoledì 6 luglio con i “Saldi by night”, una serata all’insegna dello shopping che sarà accompagnata da aperitivi e musica nelle vie del centro cittadino (con dj set) e da cene all’aperto organizzate dai ristoratori locali. In Piazza Gramsci sarà allestito un chiosco dove sarà servita una birra artigianale, ed è inoltre prevista una esibizione di fitness e la presentazione di alcuni corsi organizzati da una palestra del territorio. All’Arena estiva (via XX settembre) avvio della rassegna “Il Teatro fuori dal Teatro” con “L'accento sulla A”. Favole, novelle e filastrocche di Gianni Rodari raccontate, musicate e cantate dalla compagnia Matuta Teatro.

Mercoledì 13 luglio una nuova serata con aperitivi e musica e cene al chiaro di luna promosse da bar e ristoranti, allietata – all’arena estiva - da un nuovo spettacolo per i bambini: “Giocando con le storie” con Alice Bachi. Si raccontano le storie di Alice, una bambina che cadeva ovunque, persino nella sua torta di compleanno!

Mercoledì 20 luglio – oltre agli aperitivi e al birrificio in Piazza Gramsci – farà la comparsa l’APE itinerante di “Marta tutta panna” con il suo gelato ambulante, mentre le vie del centro saranno animate dalla street band “Cambria Funky Style”: uno spettacolo musicale itinerante, accompagnato dai trampolieri. In Piazza Gramsci ci sarà una dimostrazione di “street art” , mentre all’arena estiva largo alla Compagnia “Contrad’Arte” che presenterà “Che il ciel ci aiuti”

Mercoledì 27 luglio una nuova serata all’insegna del food, con aperitivi e musica, cene al chiaro di luna, il gelato di “Marta” tutta panna e - all’arena estiva un evento dedicato alla degustazione di prodotti tipici accompagnato da “calici sotto le stelle” (“Gusto all’arena”). In Piazza Gramsci, infine, una esibizione di skateboard, con possibilità di provare questa esperienza

“Torna Castello Summer – osserva l’Assessore al Commercio, Simone Bruchi – con il suo programma di luglio che coincide con l’apertura serale – ogni mercoledì - dei negozi. Un calendario che si combina in modo virtuoso con alcuni eventi promossi da Trivia all’arena estiva e alcuni spettacoli della rassegna “Il teatro fuori dal teatro” organizzata dalla Fondazione Teatro del Popolo. Soprattutto, una bella opportunità per stare insieme nelle calde serate estive, divertirsi e magari approfittarne per fare un po’ di shopping, in concomitanza con l’avvio dei saldi. Ringrazio pertanto l’associazione del CCN Tre Piazze, le associazioni e la fondazione teatro del popolo per aver contribuito a rendere più animato il nostro centro storico e a colorare questa estate castellana”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa