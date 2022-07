Museo Cèramica OFF a Montelupo, l'empolese Shilha Cintelli protagonista

I "Drink and Draw" sono serate a tema in cui ogni partecipante ha modo di sperimentare il disegno dal vero di modelli o nature morte. Ogni serata sarà unica e condotta da artisti diversi. Un modo un po’ antico ma allo stesso tempo molto attuale di intendere il piacere di disegnare quasi accademicamente in compagnia, sorseggiando una bicchiere di vino o altro a scelta. Non si richiedono particolari doti di disegno, ma l’idea giocosa di mettersi alla prova disegnando dal vero. La direzione artistica della programmazione musicale è a cura di Associazione SETE.

Tema del laboratorio previsto per martedì 5 luglio è "Hai mai disegnato il libro che hai letto?" a cura di Shilha Cintelli, in collaborazione con la Biblioteca Di Montelupo Fiorentino e la rete bibliotecaria del circuito Empolese-Valdelsa.

Libro e pittura dialogano in questo workshop che nasce dall’esigenza di coinvolgere tutta la comunità montelupina e non, a riappropriarsi di una realtà importante del territorio come quella della Biblioteca di Montelupo.

Ogni partecipante è invitato a immergersi nella Biblioteca e a scegliere un libro, dal quale elaborerà poi un immagine da riprodurre disegnandola su carta. Non solo si potrà venire a Montelupo per scegliere il libro, ma si potrà prenotare il libro anche attraverso la piattaforma online della rete bibliotecaria del circuito Empolese – Valdelsa.

Qualora i partecipanti fossero impossibilitati a recuperare il libro in nessuna di queste opzioni, sarà possibile portare un libro che si possiede a casa. L'obiettivo è quello di dar voce all’immaginazione attraverso il disegno libero.

Ogni disegno eseguito su carta da ogni partecipante, potrà essere utilizzato successivamente come immagine da trasferire su un piatto in ceramica.

DOVE

Giardino della Fornace del Museo e del Palazzo Podestarile di Montelupo

Ingressi:

Via Giro delle Mura, 88

Via Baccio da Montelupo, 45

Come funziona

I laboratori artistici sono adatti ad un pubblico di adulti e bambini

Il gruppo adulti è seguito direttamente dall’artista

Il gruppo bambini è seguito da un operatore museale con la supervisione dell’artista

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

Adulti Euro 15

Bambini (fino a 10 anni) Euro 10

LA QUOTA

Il laboratorio con la consegna dell’opera prodotta. Un drink (o una bibita per bambini) accompagnato dalla selezione di prodotti dell’apericena. Le consumazioni successive sono a carico dei partecipanti.

Posti disponibili (tra adulti e bambini): 50

Max gruppo bambini: 20

Prenotazione fortemente consigliata. Info e prenotazioni: info@museomontelupo.it 0571 1590300

Shilha Cintelli. Nata nel 1986 a Empoli, dove vive e lavora. Laureata all ‘Accademia di Belle Arti di Firenze in Pittura-Arti Visive e in Collaboratore Restauratore di Beni Culturali. Artista, restauratrice, decoratrice e scenografa, sono le tante anime che vivono dentro un sogno chiamato Arte. Nella sua ricerca artistica, tanti i materiali usati, con la Ceramica che diventa protagonista dei lavori dell’ultimo periodo: un materiale così fragile e al tempo stesso magnifico da lavorare, che sceglie per narrare attraverso un sguardo filosofico, quello che accade dentro e fuori di noi.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa