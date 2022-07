Città Metropolitana, inizia stagione di alta vigilanza contro gli incendi

Il consigliere della Città Metropolitana di Firenze delegato alla Protezione civile, Massimo Fratini, ricorda che dal primo luglio in Toscana entra nella massima operatività la stagione antincendio estiva 2022 con l'attivazione di tutti i servizi e l'apertura delle sale operative provinciali antincendio. Di seguito se ne riportano in modo puntuale gli aspetti principali.

PERIODO ALTO RISCHIO

Dal primo luglio al 31 agosto è istituito il divieto assoluto di accensione fuochi. Questo periodo può essere prorogato dalla Regione Toscana fino a quando le condizioni meteo sono pericolose per gli incendi boschivi.

Apertura COP (Centro Operativo Provinciale Antincendio Boschivo)

Il COP Firenze è allocato presso i locali della Sala Operativa di protezione civile della Città Metropolitana, e svolge la propria funzione fino al 31 agosto (salvo proroghe della regione Toscana) con orario 8-20. Il numero telefonico è 055 41 41 10 . Nell'orario 20-8 la funzione di sala operativa antincendio è svolta dalla regione Toscana tramite la SOUP che risponde al numero 800 425 425

BOLLETTINO RISCHIO ANTINCENDIO

La Regione Toscana pubblica quotidianamente il bollettino sul rischio incendio. All'indirizzo www.lamma.rete.toscana.it/aib è possibile consultare il bollettino tecnico riservato agli addetti ai lavori, mentre all'indirizzo www.regione.toscana.it/bollettino-rischio-incendi è possibile consultare il bollettino riservato a tutti i cittadini, nel quale sono anche presenti le norme di comportamento.

La Città Metropolitana di Firenze ha redatto nell'ambito di una iniziativa di ANCI Nazionale e Corpo Nazionale dei VVF un volantino contenente indicazioni e buone pratiche dirette alla mitigazione del Rischio di Incendi in zone di interfaccia fra aree boscate o comunque vegetate e aree edificate. Il volantino contiene indicazioni semplici, ma che possono rivelarsi decisive per la salvaguardia di beni e della vita umana, è stato prodotto in due lingue, e diffuso da ANCI presso tutte le amministrazione comunali.

Fonte: Città Metropolitana Firenze - Ufficio Stampa