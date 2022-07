Disabilità, estate con i Dynamo City Camp a Firenze

I programmi di Dynamo Camp sono anche in città: la Terapia Ricreativa Dynamo, oltre che a Dynamo Camp, è fruibile in modo gratuito da bambini e ragazzi con patologie gravi o croniche, dai 3 ai 14 anni, e dai loro fratelli e sorelle, grazie ai Dynamo City Camp. Il Dynamo City Camp a Firenze è attivo per 11 settimane, dal 13 giugno al 9 settembre.

Il Dynamo City Camp è realizzato a Firenze in collaborazione con la Cooperativa Sociale NPM Bambini in Movimento. Il Dynamo City Camp a Firenze è possibile grazie al Comune di Firenze che ha concesso in modo gratuito l’uso di uno spazio dedicato presso la Scuola Dino Compagni.

La Terapia Ricreativa Dynamo® ha obiettivo di svago e divertimento, ma anche e soprattutto di essere di stimolo alle capacità di ciascuno, di rinnovare la fiducia in se stessi e la speranza, con benefici di lungo periodo sulla qualità di vita. Coi Dynamo City Camp la Terapia Ricreativa Dynamo è fruibile, inclusiva e continuativa, andando a coinvolgere bambini e ragazzi che l’hanno sperimentata a Dynamo Camp, anche nella loro città, o, in alcuni casi, andando a raggiungere bambini che non la conoscevano.

Al Dynamo City Camp di Firenze, bambini e ragazzi sono coinvolti con attività divertenti, emozionanti e sfidanti, con Radio Dynamo, Art Factory, Studios, Musical, attività sensoriali.

“Dynamo Camp ha da oltre 15 anni un forte legame con Firenze, grazie all’accoglienza delle istituzioni che credono nel progetto e a una rete territoriale costruita con i prestigiosi ospedali fiorentini, con associazioni e con imprese sostenitrici. Sono numerosi bambini e famiglie del territorio che in questi anni sono stati ospiti di Dynamo Camp” è la dichiarazione di Serena Porcari, Presidente della Fondazione. “Siamo orgogliosi ed emozionati di offrire la Terapia Ricreativa con il primo Dynamo City Camp continuativo, gratuitamente offerto a bambini e famiglie, per tutta l’estate. Il nostro obiettivo è che la presenza di Dynamo diventi presto permanente, in tutto l’arco dell’anno.”

“Un progetto molto bello e all’avanguardia - commenta l’assessore a welfare e scuola Sara Funaro - che permette ai ragazzi e alle loro famiglie di essere seguiti anche d’estate, periodo tradizionalmente critico per chi è in condizioni di fragilità. Ringraziamo Dynamo Camp, realtà sempre al nostro fianco che ha scelto di allargare a Firenze e alla scuola Dino Compagni la sua attività: ci auguriamo che dopo questi mesi sarà possibile continuare ad operare con sinergia per la cura e il benessere di tanti ragazzi con patologie gravi o croniche”.

Questo progetto che dà beneficio a bambini, ragazzi e famiglie, oltre che al supporto del Comune di Firenze, è possibile grazie al sostegno fondamentale di Azienda Agricola Grangia Fiorentina di Pontassieve, grazie al supporto di Fondazione CR Firenze e, per l’in-kind, Giotto/Fila, Vinavil, Città del Sole e Probios.

Oltre che a bambini e ragazzi, i Dynamo City Camp danno beneficio anche a genitori e caregiver familiari. In una survey realizzata coi genitori dei bambini che hanno partecipato all’esperienza a Milano, mentre i figli erano al Dynamo City Camp i genitori hanno lavorato (63% delle risposte), dedicato tempo a stessi (52% delle risposte), dedicato tempo ad altri figli (22% delle risposte).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa