Estate ricca a Vinci, gli eventi in programma

Cinema, teatro, itinerari (anche in notturna) alla scoperta del territorio, laboratori e visite al museo per famiglie, degustazioni, sport e musica. Da oggi fino a tutto settembre il borgo toscano si anima con oltre cento eventi nel centro storico e nelle frazioni per l'estate vinciana 2022. Il cartellone estivo prevede iniziative per tutte le età e per tutti i gusti, per i cittadini e per i turisti: si va delle letture animate, alle degustazioni di vini e di specialità locali, dai concerti alle gare di ciclismo, tennis e padel, dai film sotto le stelle fino ai grandi eventi.

Il ricco calendario, che si potrà arricchire nel corso delle settimane di nuovi appuntamenti, prevede Museolab, laboratori per famiglie in visita al Museo Leonardiano Vinci (tutti i giovedì di luglio, ore 10.30 e ore 12 e tutti i martedì e i giovedì ore 10.30 e ore 12 di agosto), il Gala dell'Opera italiana (8 luglio, ore 21.15 Piazza Guido Masi, Vinci), le attività per i più piccoli de La Domenica Leonardiana" (10 luglio, 14 agosto, 11 settembre), Le stelle in piazza, osservazioni celesti a cura del Gruppo Astrofili di Montelupo (7 e 14 luglio), la rassegna musicale Le notti del jazz (9 e 23 luglio), le letture Spuntano i libri (5, 12 e 20 luglio dalle 17 alle 19.30), Cinema d'estate, la rassegna cinematografica all'aperto (2-27 agosto), la Festa dello Sport (18 settembre).

Ritornano anche i grandi eventi come Multiscena (18-22 luglio), la Fiera di Vinci (25-27 luglio), la 16esima edizione del Festival dell'Unicorno (dal 29 al 31 luglio), Vinci sound (18-20 agosto) che unisce stands gastronomici a concerti live, l'Ecovinci Festival (10-11 settembre) all' insegna dell'ambiente e della "Natura maestra de' maestri", il Festival Fuciniano (22 settembre).

Tra gli ospiti attesi Paolo Hendel, Riccardo Goretti, Andrea Kaemmerle protagonisti di "Toscanacci" (18 luglio, ore 20.30 Piazza della Chiesa, Vitolini), Peppe Servillo, Javier Girotto, Natalio Mangalavite che saliranno sul palco per “L'anno che verrà”, concerto omaggio a Lucio Dalla (19 luglio, ore 21, Piazza Guido Masi, Vinci) ed Enzo Iacchetti che si racconterà in una "Intervista Confidenziale" (22 luglio ore 21, Parco dei Mille, Spicchio).

“Torna un calendario estivo ricco di eventi che per tre mesi coinvolge il centro di Vinci ma anche il suo territorio: potremo scoprirlo attraverso concerti, passeggiate, cene e sagre, spettacoli teatrali, laboratori e visite al museo, e rievocazioni storiche, ritrovando la voglia di stare in compagnia e condividere iniziative, sebbene sempre con la dovuta attenzione” afferma il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia.

L'estate vinciana inizia oggi con Da Birra a Birra, raduno di Mountain bike (dalle ore 18 in Piazza Guido Masi, Vinci), Vinci a Tavola, la cena sociale organizzata dai Giovani Calcio Vinci (dalle 20, Piazza della Libertà, Vinci) e la Sagra della Chiocciola (fino al 3 luglio, dalle ore 19.30 al Parco dei Mille, Spicchio).

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa