Al campo sportivo i funerali di Lorenzo De Luca, 26enne morto sulla 429

Si terranno al campo sportivo del Santa Maria Calcio (via San Mamante) i funerali di Lorenzo De Luca, il 26enne morto a bordo dell'auto aziendale di ritorno dal turno di lavoro lungo la vecchia 429 in zona Malacoda a Castelfiorentino.

Il giovane empolese per anni ha giocato per 7 anni con i colori del Santa Maria, diventando una pedina fondamentale della squadra. La scelta del campo è stata sia in omaggio da parte dei suoi amici che per contenere la folla di parenti, amici e conoscenti che vorranno portare l'ultimo saluto.

I funerali si terranno domani, sabato 2 luglio, alle 10.30, a seguito della restituzione della salma dopo l'autopsia avvenuta all'istituto di medicina legale di Firenze. La salma di De Luca è esposta alla cappella della Rsa 'Chiarugi' di Empoli in via Guido Monaco dalle 15 di oggi.

La famiglia fa sapere che al posto dei fiori sono gradite offerte per l'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.