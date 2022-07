Ginevra di Marco e Gaia Nanni portano a Empoli le Donne guerriere

Il Torrione di Santa Brigida, il chiostro degli Agostiniani, le vie del centro e le frazioni empolesi saranno il palcoscenico ideale de Il paese dei raccontatori, rassegna promossa da Giallo Mare Minimal Teatro, che si inserisce nel ricco programma del cartellone di Stasera esco del Comune di Empoli.

Nel giardino del Torrione di Santa Brigida si terranno quattro eventi da non perdere: mercoledì 6 luglio si comincia con uno spettacolo molto coinvolgente Donne guerriere, protagoniste Ginevra Di Marco e Gaia Nanni.

Due grandi e amate interpreti – in un certo senso anche loro delle combattenti perché donne operaie, militanti della parola e della canzone – saranno sul palco per raccontare da Rosa Balistreri a Caterina Bueno a Nilde Jotti. Uno spettacolo intimo e coinvolgente:dialoghi, monologhi e canzoni inedite e della tradizione popolare, da cui è ancora importante attingere per l’affermazione, oggi più che mai necessaria, di una cultura alternativa a quella dominante.

Da un’idea di Francesco Magnelli, drammaturgia della brava Manuela Critelli e Gianfranco Pedullà, che ne cura anche la regia. Le musiche originali e drammaturgia musicale di Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e Andrea Salvadori.

Lo spettacolo è dedicato a tutte le donne che creano e ricreano simbolicamente la vita.

