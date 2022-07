Grazia Valori è il nuovo direttore amministrativo dell’Aoup

Grande esperienza in ambito gestionale e profonda conoscenza dell’Azienda. Questo l’identikit professionale di Grazia Valori, nominata oggi direttore amministrativo dell’Aoup.

Vive a San Giuliano Terme, sposata, tre figli, laureata in giurisprudenza a Pisa con il massimo dei voti, abilitata alla professione forense e avvocato, dal 2010 Valori era direttore del dipartimento di Area amministrativa e dell’unità operativa Politiche e gestione delle risorse umane. Dopo un’esperienza come funzionario, prima alla Regione Veneto e poi alla Regione Toscana, dal 1996 è dipendente dell’Aoup e dal 1998 direttore dell’unità operativa Politiche del personale. Ha vissuto da protagonista tutte le fasi di evoluzione e trasformazione dell’Azienda, che conosce in ogni sua articolazione.

Grazia Valori prende il posto di Carlo Milli, direttore amministrativo dal 2012, che andrà a ricoprire un ruolo analogo nell'ambito dello staff di direzione alla Fondazione Toscana Monasterio.

“A Carlo” - dice il direttore generale Silvia Briani - “vanno i nostri auguri per il suo futuro professionale e il ringraziamento per i dieci anni in cui, anche assieme alle precedenti direzioni generali, ha portato avanti il progetto e il cantiere del nuovo ospedale”.

