In pensione a Quarrata la dottoressa Annarita Bindi, nessun sostituto al momento

Si comunica che in data 30 giugno ha cessato l'attività come Medico di Famiglia la dottoressa Annarita Bindi; l’Azienda ha contattato tutti i medici presenti nelle graduatorie, al fine di reperire un incarico, in attesa degli esiti del bando pubblicato sul Bollettino regionale per la copertura di 4 posti a tempo indeterminato. Non essendo finora pervenuta alcuna disponibilità, gli assistiti sono invitati a scegliere un nuovo medico di medicina generale tra quelli già convenzionati, ai quali l’Azienda sanitaria ha provveduto temporaneamente ad innalzare il massimale delle scelte.

Al fine di facilitare le operazioni di cambio medico, gli utenti sono invitati a recarsi al CUP. Tuttavia si invita a prediligere per la scelta le modalità da remoto come riportato sotto: usando la mail e scrivendo a anagrafesanitaria.pistoia@uslcentro.toscana.it, indicando nome, cognome e numero di telefono - il cittadino sarà ricontattato per effettuare la scelta senza muoversi da casa; oppure procedere on line: gli iscritti all'anagrafe sanitaria dell'Azienda USL Toscana centro possono effettuare la scelta da casa da Pc, tablet e smartphone consultando il portale Open Toscana (https://open.toscana.it/servizi) ed accedendo con tessera sanitaria attiva o con SPID, oppure utilizzando l'APP Smart SST.

La scelta del medico si può fare anche tramite i Totem PuntoSI disponibili nel territorio con tessera sanitaria attivata.

L'elenco dei PuntoSi è consultabile al seguente indirizzo: https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/servizi-e-attivita/607-servizi-vari/12723-punti-si

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa