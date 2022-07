Incendio a Bellavista di Poggibonsi, in fiamme circa un ettaro e mezzo

Un'altra giornata caratterizzata da più incendi quella di oggi in Toscana. A Poggibonsi dal primo pomeriggio di oggi, le fiamme hanno interessato rotoballe, fieno e letame in un terreno nella frazione Bellavista.

Sul posto, intorno alle 15.30, sono intervenuti i vigili del fuoco di Poggibonsi e la Vab. Da quanto si apprende circa un ettaro e mezzo di terreno è rimasto coinvolto dall'incendio, e nel corso delle operazioni un tratto di ferrovia è stato chiuso per un paio d'ore. Al momento sono in corso le bonifiche. Sempre oggi anche l'Empolese Valdelsa è stata riguardata da due incendi, a Certaldo e a Empoli lungo la ferrovia. Sterpaglie in fiamme anche a Signa e nel Senese, dove un rogo ha interessato dei campi di grano nel comune di Monteroni d'Arbia.