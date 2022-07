Incendio a Signa, arrivano gli elicotteri

Si susseguono gli incendi in provincia di Firenze. Dopo Certaldo ed Empoli, un altro intervento per incendio di sterpaglie è avvenuto nel comune di Signa in via del Crocifisso, sul quale stanno convergendo le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Fi-Ovest e di Calenzano, 4 automezzi e 11 unità dove le fiamme alimentate dal vento minacciano alcune abitazioni presenti nei pressi dell’incendio. Sul posto anche diverse squadre del personale volontario anti-incendio boschivo gestite dalla Regione Toscana Richiesto l’intervento di mezzo aerei.