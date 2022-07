Incendio alla sede Lega di Firenze mentre è in corso una riunione

Tentativo di incendio della sede Lega a Firenze, in viale Corsica. Ieri sera, spiega il segretario fiorentino Federico Bussolin, "alcuni sfigati hanno cercato di dare fuoco alla sede della Lega a Firenze, ci trovavamo all’interno per una riunione e abbiamo spento subito la fiamma. È uno schifoso tentativo di metterci paura, ma non ci riusciranno. Andiamo avanti!".

"Sono fatti che non dovrebbero accadere. Sono molto dispiaciuto di questo episodio anche perché è il primo che si caratterizza per le modalità con cui è stato realizzato. L'auspicio è che sia un episodio isolato. Tuttavia l'avvicinarsi delle elezioni e il clima politico effervescente di queste settimane possono aver innescato questo tipo di reazione che stigmatizzo in maniera molto dura". Lo ha detto il prefetto di Firenze Valerio Valenti, a margine di una iniziativa a Palazzo Vecchio. "Mi auguro che attraverso le telecamere di sorveglianza sarà possibile risalire alle origini di questo episodio", ha aggiunto Valenti.

"Poteva finire molto peggio. Ma è stata solo una fortuna. Quanto avvenuto nella nostra sede di Firenze in Viale Corsica non è stato solo l'ennesimo atto intimidatorio nei confronti della Lega, perché al suo interno c'erano circa 15 persone. A loro la nostra più sentita solidarietà e incoraggiamento a non mollare. Ci auguriamo che tutte le forze politiche si associno al nostro sdegno. Confidiamo nel lavoro degli inquirenti affinché i criminali responsabili di questo gesto gravissimo e ignobile vengano subito individuati". Così la deputata della Lega Donatella Legnaioli.

“Esprimiamo profonda solidarietà alla Lega di Firenze che questa notte è stata vittima di un vile atto intimidatorio presso la sua sede di viale Corsica mentre era in corso una riunione. Siamo sconcertati dall’accaduto e ci auguriamo che le Forze dell’Ordine individuino immediatamente i colpevoli. Nessuna tolleranza verso chi propugna odio e violenza”. Lo dichiarano i capigruppi di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale e a Palazzo Vecchio, Francesco Torselli e Alessandro Draghi, e il coordinatore fiorentino FdI Jacopo Cellai