Incendio rilevato in Valdelsa. I vigili del fuoco del distaccamento di Petrazzi sono al momento in via di Casale a Certaldo, nella località omonima, per un incendio che ha interessato un campo di grano e delle sterpaglie. A causa della siccità e del caldo, l'incendio rischia di espandersi e dunque sul posto sta arrivando una seconda squadra di intervento oltre all'autobotte del distaccamento di Empoli.