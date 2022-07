Terrafino, incendio vicino ai binari: cancellati treni tra Empoli e Pisa

Un incendio è scoppiato al Terrafino, nel comune di Empoli. Il rogo è nato vicino ai binari sulla tratta Firenze-Pisa. I vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto e di Empoli (già impegnati a Certaldo) sono in azione in via di Bronciana.

Non si registrano danni a persone o a strutture. La dinamica del rogo è ancora al vaglio dei vigili del fuoco.

La tratta tra Firenze e Pisa è stata però interrotta, molti pendolari sono stati costretti a scendere a Empoli per poi proseguire con dei bus sostitutivi messi a disposizione da Trenitalia. La circolazione è interrotta, sono previsti ritardi e cancellazioni.