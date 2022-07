Scontro tra auto e moto nella notte a Cerreto Guidi, grave 19enne

Un altro incidente stradale si è verificato nell'Empolese Valdelsa. Un ragazzo di 19 anni è finito con gravi ferite a Careggi dopo uno scontro avvenuto nella notte tra giovedì 30 giugno e venerdì 1 luglio.

Il giovane era alla guida della sua moto in via Pianello Val Tidone a Cerreto Guidi. Per cause ancora da chiarire un'auto e la moto si sono scontrate. Sul posto i carabinieri della compagnia di Empoli, che stanno vagliando la dinamica.

Presenti sul luogo del sinistro, avvenuto poco dopo mezzanotte, anche i soccorsi: un'automedica e l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Fucecchio. Il 19enne ha avuto la peggio ed è stato portato in codice rosso al Cto di Careggi, dove al momento è in prognosi riservata.