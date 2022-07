Lavori a Montelupo: cambia la viabilità su Via Gramsci

Acque spa riprenderà da lunedì 4 luglio i lavori di potenziamento rete idrica su via Gramsci a Montelupo interesseranno il tratto di strada compreso fra l'angolo con una strada privata e l'incrocio con via Pavese. Il termine è previsto per sabato 9 luglio.

I lavori erano stati interrotti durante i mesi di maggio e giugno in concomitanza dell'intervento sulla Firenze - Pisa - Livorno e per la realizzazione della rotatoria di via I maggio, per non gravare ulteriormente sul carico di traffico cittadino.

L'ordinanza emessa per la modifica temporanea alla viabilità necessaria allo svolgimento dei lavori prevede:

A. dalle 8.00 del 04/07/2022 alle 18.00 del 06/07/2022: istituzione di divieto di transito e divieto di sosta su via Gramsci nel tratto tra l'intersezione con Via Pavese fino a civico 12;

B. dalle 8.00 del 07/07/2022 alle 18.00 del 09/07/2022: istituzione di divieto di transito e divieto di sosta su via Gramsci nel tratto tra l'intersezione con via Privata e Piazza Vittorio Veneto (zona restringimento carreggiata su via Gramsci).

Per la prima fase sarà ammesso l'accesso agli esercizi commerciali che sono presenti in quel tratto; percorrendo via Gramsci in direzione centro previsto l'obbligo di svolta a sinistra in via Pavese; percorrendo via Pavese previsto l'obbligo di svolta a destra all'immissione su via Gramsci.

Per la seconda fase sarà posizionato l'avviso di divieto di transito sulle principali strade di accesso: via Bozzeto, SS67, viale Cento Fiori, via Roma, via Pavese, piazza Vittorio Veneto.

A causa dei lavori saranno quindi sospese le fermate del trasporto pubblico su via Gramsci.

Nel periodo indicato non sono previste interruzioni programmate dell'erogazione dell'acqua.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa