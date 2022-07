Lavori a Tavarnelle, senso unico permanente in via Valiani

La riorganizzazione della circolazione stradale di via IV Novembre, modificata dal Comune con l'obiettivo di incrementare la sicurezza stradale e pedonale nell'area del Mocale, si completa con l'inversione del senso unico di marcia in via Leo Valiani con ingresso da via IV novembre.

È un'ordinanza della Polizia locale che ha predisposto la diversa regolamentazione della circolazione stradale. Il provvedimento stabilisce l'istituzione del senso unico permanente in via Leo Valiani. La modifica alla viabilità ha permesso di creare 23 nuovi posti auto tra via IV novembre e via Valiani.

Le nuove indicazioni stradali stabiliscono l'obbligo di svolta a destra per coloro che si immettono in via Leo Valiani dalle traverse interne di via Leo Valiani; l'istituzione del divieto di fermata e sosta su tutto il lato destro di via Valiani a partire dal numero civico 59 fino all'obbligo di fermarsi e dare precedenza per immettersi in via Togliatti; l'istituzione dell’obbligo di fermarsi e dare precedenza per immettersi in via Togliatti, l’obbligo di svolta a destra in via Togliatti o la possibilità di proseguire diritto in via Garibaldi.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino