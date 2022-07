Mercantia 2022 abbraccia Pasolini e Fellini, 'La voce della Luna' a Certaldo

Mercantia passa anche da Pier Paolo Pasolini e da Federico Fellini. 'La voce della Luna' è il titolo della XXXIV edizione di Mercantia, il Festival internazionale del Quarto Teatro in programma a Certaldo dal 13 al 16 luglio.

Quattro giorni di spettacoli, arte, installazioni e artigianato, con artisti di fama internazionale pronti a fare festa e a regalare agli spettatori un’esperienza unica e ricca di fascino. Nel programma è possibile ritrovare le street band che hanno fatto la storia della manifestazione, la Badabimbumband con tutto il suo repertorio e la Zastava Orkestar con “Zastava on fire 2022”. Torneranno inoltre Lumì, la dolce fata luminosa, e le bianche farfalle dell'Accademia Creativa, pronte a regalare sogni ai passanti. Tra le novità le performance esclusive organizzate appositamente per il Festival e ispirate alla Luna, con riferimenti a Federico Fellini, a Ludovico Ariosto e a Vincenzo Bellini, e un omaggio a Pier Paolo Pasolini in occasione del centenario della nascita.

Queste le parole del presidente della Regione Eugenio Giani: "Mercantia è una manifestazione che per le sue peculiarità si è posta come punto di riferimento a livello nazionale. Ha fatto e fa scuola e rappresenta un’eccellenza fra gli eventi culturali della Toscana. Certaldo alta, che la ospita, è uno dei borghi più belli del mondo, ha saputo mantenere il suo profilo medievale rimanendo così com’era nel 1313 quando vi nacque Boccaccio. E quell’epoca fa riemergere nella vitalità animata dagli artisti di strada, in un clima straordinario e suggestivo e in una memoria che diventa contemporaneità e futuro".

Grande soddisfazione da parte del sindaco Giacomo Cucini e dell'assessora Clara Conforti: "Quest'edizione ha un legame importante con Giovanni Boccaccio, oltre che con Federico Fellini e Pier Paolo Pasolini, ci saranno cose dedicate a questi personaggi. Invitiamo tutti quanti a vivere l'energia dirompente e le sfumature che chiunque trova quando viene a trovarci".

"Sono oltre cento gli artisti e artigiani impegnati in mostre, laboratori, attività live in Certaldo Alto. I principali attori sono gli artigiani e gli artisti del teatro di strada che diventano veri protagonisti del borgo che lo animano" dichiara Francesca Parri di Exponent. Il direttore artistico Alessandro Gigli prosegue: "Gli spettacoli sono tanti, per tutti i gusti. Tutti lavorano perché questa edizione possa rilanciare il festival nelle sue forme più antiche e primarie. C'è una gran festa, ci risiamo, non ci arrendiamo e riprendiamo il nostro canto".

Mercantia, XXXIV Festival Internazionale del Quarto Teatro, si svolge con il patrocinio di MiC - Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, Confcommercio - Imprese per l’Italia Provincia di Firenze, CNA Firenze metropolitana, comprensorio Empolese Valdelsa e AGIS Associazione Generale Italiana dello Spettacolo.

QUI il programma completo.