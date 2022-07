Nasconde la droga in una busta di Dragon Ball, a casa ne aveva 1 kg

I carabinieri del Norm di Pistoia, durante un servizio di perlustrazione dedicato allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un ventenne italiano per attività di spaccio.

In particolare i militari, controllando il ragazzo, hanno trovato all’interno del suo marsupio una piccola bustina contenente pochi grammi di sostanza del tipo marijuana. La pattuglia, insospettita dal comportamento del ragazzo e dalla particolare tipologia di busta nella quale era contenuta la droga (raffigurante il famoso cartone animato Dragon Ball), si sono recati in casa del ragazzo trovato marijuana e hashish per un peso complessivo di 1 kg.

La droga era già suddivisa in queste particolari bustine colorate. Trovate anche molte banconote. Il 20enne è stato arrestato e la droga è stata sequestrata.