Nel Rotary Fucecchio Santa Croce entra Alessio Pacini

Ieri, giovedi 30 giugno, Alessio Pacini, Responsabile Commerciale alla Salamader profili PVC, è entrato a far parte del Rotary International. Tantissimi Auguri ad Alessio per l’apporto che darà per il raggiungimento dei fini e degli obbiettivi che il Club Rotary Fucecchio-Santa Croce S.A. avrà negli anni a venire. L’ inserimento nel Club è coinciso con l’inizio del nuovo anno Rotariano ed il nuovo Presidente Matteo Beconcini ha avuto il compito di presiedere la Cerimonia della sua Investitura.

Fonte: Rotary Club Fucecchio - Santa Croce sull'Arno