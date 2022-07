Notti di mezza estate alla Biblioteca di Fucecchio

Tre aperture straordinarie serali per usufruire dei servizi della biblioteca e vivere tutta la bellezza del parco Corsini sotto le stelle. Anche quest'anno la Biblioteca comunale Indro Montanelli promuove la rassegna “Notti di mezza estate”, che nei giorni 6, 13 e 27 luglio offrirà a grandi e piccoli presentazioni, letture animate, giochi, passeggiate itineranti in notturna, osservazione della volta celeste e un mercatino del libro usato. Le tre serate si svolgeranno a partire dalle ore 21.30 nei locali della biblioteca e negli spazi all'aperto del parco Corsini.

Si parte mercoledì 6 luglio con la presentazione del libro “Bruciaglie” di Gabriele Greco, una raccolta costituita da sessanta poesie inedite scritte durante l’arco di quest’ultimo decennio tra Firenze, città di formazione dell’autore, e Örnsköldsvik, cittadina svedese nella quale vive e lavora da sette anni. La serata sarà presentata dal poeta Marco Incardona, in dialogo con l'autore. Per i più piccoli, invece, in piazza Montanelli, giochi, libri e quiz a premi, con uno stand arricchito dalla mostra delle tavole che hanno partecipato al progetto Gutenberg, in cui i bambini delle classi quarte e quinte delle scuole primarie di Fucecchio hanno scelto la fiaba e le illustrazioni che sono divenute protagoniste di un albo per l’infanzia appena pubblicato.

Mercoledì 13 luglio serata dedicata alla scoperta del cielo notturno e delle sue meraviglie guidati da Stefano Caverni, membro dell’Associazione Astrofili Alta Valdera di Peccioli. Dopo un’introduzione teorica sarà data ai presenti la possibilità di osservare e conoscere più da vicino il mondo della Luna e degli astri con l’ausilio del telescopio. Inoltre, per i più piccoli, letture e giochi dedicati alla volta celeste (per bambini dai 6 ai 10 anni)

Mercoledì 27 luglio, serata conclusiva, si terrà la presentazione del libro “La via Medicea. Da Prato a Fucecchio tra storia, arte e natura” di Andrea Cuminatto. Una guida che suggerisce al visitatore una fra le modalità migliori per conoscere la zona del Montalbano, ovvero quella di attraversarla in modo lento e in armonia con l’ambiente, scoprendo l’impronta umanistica lasciata dalla famiglia Medici. Nell'occasione sarà inoltre possibile visitare il Museo Civico e Diocesano di Fucecchio in notturna. Interverranno Daniele Cei, assessore alla cultura, e Andrea Vanni Desideri, direttore del museo. Per i piccoli, invece, in programma passeggiate narrative itineranti alla ricerca degli oggetti usciti dai libri (per bambini dai 4 agli 8 anni).

Durante tutte le serate sarà presente il mercatino del libro usato a cura del Circolo di lettura della biblioteca.

Maggiori informazioni: 0571-268229, biblioteca@comune.fucecchio.fi.it.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa