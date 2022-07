Fiume di gente per la chiusura di Pinocchio in Strada

Pinocchio in Strada, l'iniziativa voluta e realizzata dal Ccn San Miniato Basso e da Confcommercio Pisa, è stata un grande successo. Un giovedì sera che ha accolto una fiumana di gente, accorsa sia dalla frazione che dal circondario.

A testimoniarlo, per chi non è potuto venire, le foto concesse da Francesco Sgherri e Riccardo Taddei che testimoniano l'alta affluenza per tutti gli spettacoli. Dai dj set ai concerti, passando per le esibizioni di danza, lo spettacolo di cartomagia di Francesco Fontanelli fino al 'piatto forte', la performance Piano Sky - Flying Piano, volato a San Miniato Basso dopo 450 repliche a Expo Dubai.

"Pinocchio in Strada si conferma una delle manifestazioni principali del comprensorio del cuoio - spiega Pierfranco Speranza, presidente del Ccn San Miniato Basso -. Il successo è sicuramente dovuto al forte spirito di gruppo dei commercianti. Abbiamo mostrato le nostre attività a migliaia di persone, e questo fa bene alle nostre attività dopo due anni".

"Grazie a tutti i commercianti, ai volontari e alle associazioni che hanno contribuito a questo successo", conclude Speranza, che dà l'appuntamento a Pinocchio in Strada 2023.