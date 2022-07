Il primo laureato nel metaverso è il colligiano Edoardo Di Pietro

Edoardo Di Pietro, 25 anni di Colle Val d'Elsa, iscritto a Torino al corso di studi magistrali in Comunicazione, Ict e Media ha tenuto oggi la sua discussione di tesi e si è laureato con 109. Sembrerebbe un evento nella norma, se non fosse che Edoardo è il primo laureando in Italia del Metaverso.

La discussione “digitale” – alla quale ha assistito una quarantina di spettatori virtuali – è avvenuta nella stanza sulla piattaforma Spatial.io, che il 25enne ha creato a forma di arena. Il titolo della tesi è: Tra presente e futuro: l'impatto del Metaverso sulla società. Analisi e applicazioni del caso studio Tembo su Minecraft, con relatore Michele Cornetto, anche lui in “bilocato” sia in presenza che nel Metaverso.

"Festeggerò anche su Metaverso - ha detto il Edoardo all'uscita -. Ho scelto questo percorso di studi per la mia passione per la tecnologia e l'innovazione e ho deciso di discutere la tesi non solo dal vivo, ma anche attraverso il mio avatar anche per le persone a me care che non hanno potuto venire a causa delle restrizioni".