Raddoppio Empoli-Granaiolo, arriva l'ok dal Consiglio comunale

Il Consiglio Comunale di Empoli si è riunito lunedì 27 giugno 2022, nella sala al primo piano del Palazzo Municipale, in Via Giuseppe del Papa, 41.

Esito delle votazioni:

5. "Raddoppio Empoli - Granaiolo" inserito nel "Raddoppio ed elettrificazione ferrovia Empoli - Siena". Espressione del parere ai fini urbanistico - localizzativi dell'opera ai sensi dell'art. 2, punto 4 dell'ordinanza del commissario straordinario n. 5 del 26.04.2022.

Approvata con voti favorevoli di PD Empoli e Questa è Empoli; astenuti Fratelli d’Italia e Buongiorno Empoli-Fabricacomune.

6. Variante normativa al regolamento urbanistico ai sensi degli artt. 30 e 32 della L.R.T. 65/2004 per modifiche alle NTA del RU, proposta dalla società Sammontana. Adozione. Approvata all’unanimità.

7. Misure correttive degli oneri di urbanizzazione previste dalle delibere di CC N. 72/2014, N. 47/2016, N. 58/2016, N. 89/2017, N. 16/2018 e N. 8/2020. Reiterazione. Approvata con voti favorevoli di PD Empoli, Questa è Empoli e Misto; astenuti Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli e Buongiorno Empoli-Fabricacomune.

8. Verbale della seduta del Consiglio Comunale N. 12 del 26/10/2021. Approvazione

9. Verbale della seduta del Consiglio Comunale N. 13 del 03/11/2021. Approvazione

10. Verbale della seduta del Consiglio Comunale N. 17 del 21/12/2021. Approvazione

11. Verbale della seduta del Consiglio Comunale N. 18 del 30/12/2021. Approvazione

12. Verbale della seduta del Consiglio Comunale N. 1 del 31/01/2022. Approvazione

13. Verbale della seduta del Consiglio Comunale N. 3 del 29/03/2022. Approvazione

14. Verbale della seduta del Consiglio Comunale N. 6 del 05/05/2022. Approvazione

15. Verbale della seduta del Consiglio Comunale N. 7 del 18/05/2022. Approvazione

Tutti i verbali sono stati votati con esito favorevole di PD Empoli e Questa è Empoli, astenuti Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, Buongiorno Empoli-Fabricacomune e Misto.

3. Costituzione del diritto di superficie a titolo gratuito a favore del Comune di Empoli per l'attuazione del progetto di ampliamento del Museo della Collegiata dii Sant'Andrea – Approvazione.

Approvata con voti favorevoli di PD Empoli, Questa è Empoli, Fratelli d’Italia-centrodestra per Empoli, Buongiorno Empoli-Fabricacomune e Misto.

4. EcoPark - Rigenerazione urbana del fabbricato dismesso nel centro abitato di Ponte a Elsa - Compravendita della porzione in residua proprietà privata del complesso immobiliare – Approvazione.

Voti favorevoli di PD Empoli, Questa è Empoli e Buongiorno Empoli-fabricacomune, contrari Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, astenuto Misto.

16. Mozione presentata dal gruppo Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli per favorire il rispetto della legalità su parchi, giardini, mercati ed altre aree pubbliche, nonché durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche. È stata respinta con i voti di PD Empoli, Questa è Empoli, Buongiorno Empoli-Fabricacomune, favorevoli Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli e Misto.

17. Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli relativa all'installazione di ventilazione meccanica controllata (VMC) nelle scuole empolesi. È stata respinta con i voti di PD Empoli e Questa è Empoli, favorevoli Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli e Misto, astenuti Buongiorno Empoli-Fabricacomune.

18. Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli relativa a pet therapy nelle scuole empolesi. Approvata con integrazione di un emendamento presentato dai gruppi di maggioranza, favorevoli PD Empoli, Questa è Empoli, Fratelli d’Italia e Misto, contrari Buongiorno Empoli-Fabricacomune.

19. Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico e Questa è Empoli relativa a sostegno delle donne vittime delle violenze subite nello spogliatoio dell'ospedale San Giuseppe di Empoli. Approvata all’unanimità con l’accoglimento di un emendamento presentato dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli-Fabricacomune.

Alessio Mantellassi, presidente dell’assemblea consiliare empolese, ha commentato: «La delibera in merito al raddoppio ferroviario contenente le richieste che il Comune di Empoli farà per attenuare l’impatto dell’opera sul territorio e migliorare il progetto. È un atto molto importante approvato dal Consiglio comunale. Altre delibere come la variante urbanistica per l’ulteriore sviluppo della Sammontana, il rinnovo dello sconto sugli oneri di urbanizzazione per gli interventi di bonifica, le delibere riguardanti lo sviluppo futuro del Museo della Collegiata e quella riguardante l’autorizzazione all’acquisto della parte di proprietà mancante dell’Ecopark sono delibere importanti che guardano al futuro della città. Sono questi temi principali che abbiamo affrontato nel corso della seduta del Consiglio comunale insieme alla mozione approvata all’unanimità rispetto alla condanna delle violenze sulle donne, in particolare quella subita dalle lavoratrici dell’ospedale spiate negli spogliatoi. È importante anche il progetto per lo sviluppo di percorsi di pet terapy nelle scuole empolesi. Viabilità, cultura, infrastrutture, diritti e transizione ecologica i temi principali trattati nell’ultimo Consiglio comunale per il bene e il futuro di Empoli».

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa